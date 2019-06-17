Войти | Зарегистрироваться
12:39

понедельник,
17 июня
Онлайн
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Страна
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве 19 июня презентуют документальный фильм «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия»

17.06.2019 / 12:15
В Киеве 19 июня презентуют документальный фильм «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия»
Фильм Источник: bizantino.es
Проект удостоен награды восьмого Международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество»

В Киеве в общественной приемной ассоциации Бизантино 19 июня состоится презентация документального фильма «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия».

Документальный проект рассказывает о тысячелетней истории Киево-Печерской лавры, о судьбе обители в ХХ веке и о восстановлении монашеского служения 30 лет назад, сообщается на сайте bizantino.es.

«Киево-Печерская лавра – первый монастырь на Руси, основанный преподобным Антонием после того, как он вернулся со Святой горы Афон и принес на нашу землю афонскую традицию монашеской жизни. С этого момента тысячу лет назад началась история всего монашества на Руси.

Киево-Печерская лавра – единственная в мире обитель, где почивают мощи ста двадцати святых угодников, которые жили здесь много столетий назад, а их тела чудесным образом остались нетленными.

Древнерусская святыня пережила вместе со своим народом все испытания, выпавшие на его долю. Для съемочной группы Киево-Печерская лавра открыла свои двери и показала то, что обычно скрыто от посторонних глаз», - говорится в сообщении bizantino.es.

«Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия» - фильм производство телеканала «Интер», 2018 г. Проект удостоен награды восьмого Международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество».

Источник: Inpress.ua
фильм, лавра, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июня
14 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.