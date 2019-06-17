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Управделами УПЦ объяснил, почему болеют люди, которые неуважительно относятся к Церкви

17.06.2019 / 13:27
Управделами УПЦ объяснил, почему болеют люди, которые неуважительно относятся к Церкви
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Антоний отметил, что в праздничные дни люди больше ссорятся, и не случайно

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) объяснил, почему болеют люди, которые неуважительно относятся к Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, размышления владыки на эту тему опубликованы на сайте kp.ua.

«Православная Церковь празднует Пятидесятницу, или Святую Троицу. Троица отмечается через 50 дней после Пасхи, Воскресения Христова. Отсюда еще одно название праздника - Пятидесятница. День Святой Троицы - двунадесятый праздник, прославляющий Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. 

Главной опасностью будет, если в этот день люди, называющие себя православными верующими, предадутся исключительно обрядовым вещам: освящению зелени, гуляньям и застолью. К сожалению, многие отмечают церковные праздники именно так. И в конце дня уже никто и не вспомнит, что празднуют и зачем собрались. 

Такая профанация не проходит бесследно для души, да и для тела. Из-за такого грубого пренебрежения и неуважения к Церкви, Ее Таинствам и святыням люди начинают болеть - и духовно, и физически», - рассказал митрополит.

Владыка Антоний отметил, что в праздничные дни люди больше ссорятся, и не случайно. 

«Много ссор и происшествий происходит именно на большие праздники. Ведь, вместо того чтобы пойти в храм, участвовать в богослужении, причаститься, посвятить хоть часть этого дня Богу, люди предаются пустым развлечениям и прикрываются церковным праздником для оправдания своих страстишек и слабостей, таких как неумеренное употребление спиртного, распространение слухов и суеверий, не относящихся к празднику и Церкви, празднословия. 

Следует благоговейно относиться к святыням и ко всему, что дает нам наша Церковь. Праздник Святой Троицы - это день рождения Церкви, и именно Она должна стать центром торжества», - отметил он. 

Управляющий делами УПЦ рассказал, какой день православные должны считать «вторым днем рождения».

«У каждого из нас своя история обретения веры, воцерковления. И день прихода в Церковь - еще один день нашего рождения как христианина, как еще одной маленькой уникальной частички единого большого организма. 

Церковь - ковчег спасения на земле. Нет другого места, где бы человеку было бы предложено то, важнее чего нет на земле, - вечная жизнь и вечная радость. Только в Церкви можно получить спасение и исцеление. Церковь лечит как духовные, душевные, так и физические недуги. Такого уникального места больше не существует на земле», - сказал митрополит. 

Он также добавил, что «стоит чаще думать об этом и как минимум поблагодарить Бога в этот день за то, что оставил нам спасительный корабль, где мы можем укрыться от всех бурь, бед и напастей. Поблагодарим Господа за возможность жить, верить, радоваться, быть с Ним, за то, что с нами есть Утешитель, Святой Дух -  Вдохновитель и Спаситель. Будем славить Святую Троицу и радоваться премудрому устройству нашего бытия!».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Антоний
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