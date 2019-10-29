Войти | Зарегистрироваться
13:13

вторник,
29 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Вышел фильм о помощи Святогорской лавры переселенцам Донбасса

29.10.2019 / 11:49
Вышел фильм о помощи Святогорской лавры переселенцам Донбасса
newsvideo.su Источник: Центр информации УПЦ
Кинематографисты рассказывают, что в начале конфликта обитель приютила более 30 тысяч беженцев со всего Донбасса

В сети интернет доступен документальный фильм «Правда о войне и жизни на Донбассе. Святогорская лавра».

Как сообщает Центр информации УПЦ, 28 октября фильм опубликовали на YouTube-канале «Klymenko Time».

В фильме сами жители рассказывает о своих судьбах и помощи Святогорской лавры в тяжелых, порой безнадежных ситуациях.

«Люди к нам приезжали часто без самого необходимого… Когда был конфликт под Дебальцево, люди приезжали к нам в халатах и тапочках на босу ногу», – рассказал наместник Лавры митрополит Святогорский Арсений.

Кинематографисты рассказывают, что в начале конфликта обитель приютила более 30 тысяч беженцев со всего Донбасса.

Команда журналистов поясняет, что цель картины – донести до всех правду о жизни людей за линией разграничения.

«Пока о судьбе Донбасса говорят в высоких кабинетах и заграничных столицах, а на киевских майданах проводят акции "Ні капітуляції!", мы решили сами съездить туда и послушать – а что говорят местные жители? Чего хотят те, кого эта война коснулась непосредственно. Люди Донбасса. С обеих сторон линии разграничения… Мы поехали на восток, чтобы посмотреть на конфликт не глазами политиков, а глазами людей, которые там живут», – сообщают авторы.

Источник: Inpress.ua
фильм, УПЦ, Святогорская лавра
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.