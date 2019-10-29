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Назначена дата присоединения западноевропейских приходов к РПЦ

29.10.2019 / 11:43
Назначена дата присоединения западноевропейских приходов к РПЦ
Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в Париже Источник: ТАСС
Архиепископия русских православных приходов в Западной Европе, около 90 лет находилась в подчинении Константинопольского патриархата

В Москве в начале ноября состоятся мероприятия, посвященные присоединению Архиепископии западноевропейских приходов к Московскому патриархату.

Как сообщает ТАСС, для участия в торжествах в столицу России прибудут члены делегации архиепископии во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето).

«С 2 по 4 ноября в Москве пройдут торжественные мероприятия по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской православной церкви. Для участия в торжествах в столицу России прибудут члены делегации архиепископии во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном (Реннето). 3 ноября во время богослужения в храме Христа Спасителя предстоятель Русской православной церкви вручит архиепископу Дубнинскому Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту, а также обратится к собравшимся с первосвятительским словом», - сообщает пресс-служба.

Как ранее сообщалось в СМИ, архиепископия русских православных приходов в Западной Европе, около 90 лет находилась в подчинении Константинопольского патриархата.

В конце 2018 года Синод в Стамбуле упразднил «русский экзархат».

В феврале 2019 года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата.

Патриарх Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

7 октября Синод РПЦ включил в свой состав бывший «русский экзархат» Константинополя.

Источник: Inpress.ua
рпц
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