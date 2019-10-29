В РПЦ выступили против «генетического редактирования» эмбрионов

Православная Церковь настаивает на недопустимости проведения экспериментов над человеческими эмбрионами.

Как сообщает «Фома», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) в эфире программы «Церковь и мир».

«Экспериментирование на эмбрионах недопустимо», – так отреагировал владыка Иларион на сообщение о том, что исследователи собирается проводить эксперименты по «генетическому редактированию» эмбрионов, полученных от родителей, страдающих наследственной глухотой. Согласно имеющимся планам, после экспериментов эмбрионы будут уничтожены.

Митрополит напомнил, что в целом Церковь поддерживает развитие медицины и все, что направлено на оздоровление людей, в том числе будущих поколений.

«Но Церковь не может согласиться с такими способами экспериментирования, которые предполагают убийство эмбрионов. Потому что с нашей точки зрения эмбрион – это будущий человек, который имеет право на рождение», – подчеркнул он.

Владыка Иларион резюмировал, что любые способы «коррекции генетического материала», которые предполагают убийство эмбрионов, не могут быть одобрены Церковью.