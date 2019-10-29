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В РПЦ выступили против «генетического редактирования» эмбрионов

29.10.2019 / 11:25
В РПЦ выступили против «генетического редактирования» эмбрионов
Фома Источник: Фома
Митрополит напомнил, что в целом Церковь поддерживает развитие медицины и все, что направлено на оздоровление людей, в том числе будущих поколений

Православная Церковь настаивает на недопустимости проведения экспериментов над человеческими эмбрионами.

Как сообщает «Фома», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) в эфире программы «Церковь и мир».

«Экспериментирование на эмбрионах недопустимо», – так отреагировал владыка Иларион на сообщение о том, что исследователи собирается проводить эксперименты по «генетическому редактированию» эмбрионов, полученных от родителей, страдающих наследственной глухотой. Согласно имеющимся планам, после экспериментов эмбрионы будут уничтожены.

Митрополит напомнил, что в целом Церковь поддерживает развитие медицины и все, что направлено на оздоровление людей, в том числе будущих поколений.

«Но Церковь не может согласиться с такими способами экспериментирования, которые предполагают убийство эмбрионов. Потому что с нашей точки зрения эмбрион – это будущий человек, который имеет право на рождение», – подчеркнул он.

Владыка Иларион резюмировал, что любые способы «коррекции генетического материала», которые предполагают убийство эмбрионов, не могут быть одобрены Церковью.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, эмбрион
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