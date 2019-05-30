В Церкви обратили внимание на опасность редактирования генома человека

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12:53
Выборы в Литве: Новым президентом стал независимый кандидат
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12:29
Онлайн-петиция за признание Голодомора геноцидом в Германии набрала 50 тысяч голосов
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11:56
Премьер Греции объявил досрочные выборы после поражения на выборах в Европарламент
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11:18
Европарламент объявил результаты выборов
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10:47
Трамп не исключил возможности переговоров с Ираном
- 12:53
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17:18
Замглавы НБУ Рожкову могут отстранить от дел
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15:26
Украина поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности
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13:39
Каждая вторая гривна в госбюджете взята в долг
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10:37
НБУ: международных резервов Украины пока достаточно для выплат по госдолгу
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09:42
Зеленский встретился с миссией МВФ и подтвердил, что Украина будет сотрудничать с Фондом
- 17:18
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Главные ошибки, которые совершают худеющие23.04.2019 / 09:40Последние новости рубрики
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18:14
В ожидании чуда: беременная Снежана Бабкина снялась в откровенной фотосессии с мужем
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17:53
"Навеки твоя": Настя Каменских поделилась счастьем на редком свадебном фото
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Ярче солнца: Ирина Шейк взорвала сеть стильным летним образом от Versace
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Огненная красота: Тина Кароль ошеломила роскошным образом в платье Louis Vuitton
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Объект желания: стильная Джиджи Хадид блистает в новой чувственной съемке
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