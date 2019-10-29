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Зеленский о Золотом: мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей на Донбассе

29.10.2019 / 11:19
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что власть сделает все, чтобы "не предать и не оставить наших людей на Донбассе" при решении вопроса о разведении сил на линии соприкосновения.

"2 дня в Золотом. Там, где люди живут прямо на линии фронта. Там, где обстрелы – не тема митингов, а круглосуточная угроза жизни пожилых людей и детей. Там, где всех объединяют надежды на мир. Искренние встречи, откровенные разговоры, общие надежды. Мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей в Донбассе", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье, 27 октября, в комментарии к видеосюжету о своей двухдневной поездке в Золотое Луганской области.

Источник

Донбасс, Золотое, Зеленский
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