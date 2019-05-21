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Зеленский назвал первейшей задачей прекращение огня на Донбассе, ради чего он готов на непопулярные решения

21.05.2019 / 13:28
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что видит своей первейшей задачей прекращение боевых действий на Донбассе.

Ради чего он готов на принятие непопулярных решений, вплоть до тех, которые приведут к его отставке с поста главы украинского государства.

"Наша первейшая задача – прекратить огонь на Донбассе", - сказал В.Зеленский в своем обращении к украинскому народу с трибуны Верховной Рады в понедельник, 20 мая.

"Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет необходимо, я без колебаний готов утратить свою должность, чтобы только наступил мир", - заявил шестой президент Украины.

При этом он добавил: "Не утрачивая наши территории, никогда".

Зеленский также подчеркнул, что началом диалога должно стать освобождение всех украинских пленных.

"Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. Но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных", - подчеркнул он.

Следующим вызовом президент назвал возвращение утраченных территорий. "Честно говоря, мне эта формулировка кажется не очень корректной, так как нельзя утратить то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс – это Украинская земля", - добавил Зеленский.

В то же время он отметил, что с территориями были утрачены и люди, и теперь "мы должны возвращать их сознание", сказал он, перейдя на русский язык.

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война, Донбасс, Зеленский
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