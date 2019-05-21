Войти | Зарегистрироваться
17:01

вторник,
21 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Под Одессой УПЦ проведет фестиваль духовного и народного творчества

21.05.2019 / 13:33
Под Одессой УПЦ проведет фестиваль духовного и народного творчества
Состоится фестиваль / Одесская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Мероприятие пройдет в селе Мариновка Беляевского района Одесской области

По благословению митрополита Агафангела, 2 июня в Одесской епархии состоится фестиваль духовного и народного творчества «Покровское поле». 

Мероприятие пройдет в селе Мариновка Беляевского района Одесской области на берегу Хаджибейского лимана, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии УПЦ.

Всех участников ждут уникальная выездная кузница и большая гончарная мастерская. Дети смогут померяться силой в перетягивании каната и других силовых конкурсах, принять участие в мастер-классах по рукоделию. У всех гостей фестиваля будет возможность побывать в контактном зоопарке.

Концертная программа включает в себя: выступления мужского хора Иверского монастыря и Молодежного хора Одесской епархии, казацкого коллектива «Атаман», народного ансамбля «Славяне» и творческих коллективов Беляевского района.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.