Под Одессой УПЦ проведет фестиваль духовного и народного творчества

По благословению митрополита Агафангела, 2 июня в Одесской епархии состоится фестиваль духовного и народного творчества «Покровское поле».

Мероприятие пройдет в селе Мариновка Беляевского района Одесской области на берегу Хаджибейского лимана, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии УПЦ.

Всех участников ждут уникальная выездная кузница и большая гончарная мастерская. Дети смогут померяться силой в перетягивании каната и других силовых конкурсах, принять участие в мастер-классах по рукоделию. У всех гостей фестиваля будет возможность побывать в контактном зоопарке.

Концертная программа включает в себя: выступления мужского хора Иверского монастыря и Молодежного хора Одесской епархии, казацкого коллектива «Атаман», народного ансамбля «Славяне» и творческих коллективов Беляевского района.