Министр обороны подал в отставку

Его заявление появилось 20 мая на официальной странице министра после того, как Полторак отрапортовал на торжественной инаугурационной церемонии новому президенту Владимиру Зеленскому.

"Честь имею", - прокомментировал заявление Полторак.

Напомним: министр обороны - должность в правительстве, которая входит в квоту президента.

Ранее об отставке из своих должностей объявили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и министр иностранных дел Павел Климкин.

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