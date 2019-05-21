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Министр обороны подал в отставку

21.05.2019 / 13:49
Министр обороны Степан Полторак подал в отставку.

Его заявление появилось 20 мая на официальной странице министра после того, как Полторак отрапортовал на торжественной инаугурационной церемонии новому президенту Владимиру Зеленскому.

"Честь имею", - прокомментировал заявление Полторак.

Напомним: министр обороны - должность в правительстве, которая входит в квоту президента.
Ранее об отставке из своих должностей объявили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и министр иностранных дел Павел Климкин.

Источник

министр обороны, Полторак
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