Войти | Зарегистрироваться
17:01

вторник,
21 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский: в следующие 5 лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали

21.05.2019 / 14:14
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что всю жизнь пытался смешить людей, но в последующие 5 лет на посту президента он сделает все, чтобы украинцы не плакали.

Об этом Зеленский сказал 20 мая в сессионном зале Верховной Рады.

"В течение всей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. В последующие 5 лет - я сделаю все, чтобы украинцы не плакали", - сказал президент.

По словам Зеленского, в юморе он чувствовал свою миссию.

Кроме того, в речи после принятия присяги президента, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду, а также призвал чиновников, глав оборонных ведомств, Генпрокуратуры подать в отставку и освободить должности.

"Прошу парламент уволить с должностей председателя СБУ, Генпрокурора и министра обороны", - сказал он.

"Я хочу, чтобы вы приняли закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение", - обратился Зеленский к парламенту.

20 мая Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Источник

президент, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.