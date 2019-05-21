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Зеленский обещает "другие возможности" и просит не вешать его портреты

21.05.2019 / 14:43
Новый президент Украины Владимир Зеленский призывает не развешивать его портреты в чиновничьих кабинетах.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады в инаугурационной речи.

"Мое избрание доказывает: граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей – возможностей откатов, потоков, дерибана", – считает шестой президент.

"Мы построим страну других возможностей, где все равны перед законом. Где честные и прозрачные правила игры, одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу", – заявил Зеленский.

"И я хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов", – сказал он и эту фразу встретили бурными аплодисментами.

"Потому что президент – не икона, не идол. Президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что "видит плюс" в том, что инаугурацию назначили на понедельник: "Сегодня вечеринок не будет, будем с вами работать".

Зеленский сразу попросил принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, Избирательный кодекс и "открытые списки", а также уволить с должностей генпрокурора, главу СБУ, министра обороны и т. п.

Источник

президент, Зеленский
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