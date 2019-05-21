Команда Зеленского отобрала ТОП-100 кандидатов на должность спикера

Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

"Уже отобрали ТОП-100 кандидатов", - заявил сотрудник пресс-службы.

По его словам, уже завершился первый этап конкурса на должность спикера, на который в целом подали заявки более 4 тыс. человек.

Следующий этап - это собеседование с представителями ТОП-100.

Собеседник сообщил, что в числе ТОП-100 кандидатов есть известные лица, в частности, ведущие телевизионных каналов.

При этом фамилии кандидатов не назывались.

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