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Фракция "Слуга народа" обязательно будет обсуждать кандидатуру на пост спикера Рады – Зеленский

04.10.2021 / 14:52
Депутатская фракция "Слуга народа" обязательно проведет заседание для обсуждения вопроса о кандидате на должность председателя Верховной Рады, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Касательно вопроса о Руслане Стефанчуке (первый вице-спикер – ред.). Обязательно будет фракция, которая будет проговаривать, кто может быть тем или иным кандидатом монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: если 70 голосов за ту или иную кандидатуру, за тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддерживаем", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье, 3 октября, в Трускавце Львовской области по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

В то же время, комментируя информацию о том, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко может занять должность вице-спикера парламента, президент отметил, что впервые об этом слышит. "Может, они (депутаты от "Слуги народа" - ИФ) обсуждают. Я не все знаю, что обсуждает партия "Слуга народа", скажу вам откровенно", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Разумкова с этой должности.

Источник

спикер, ВР, Зеленский
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