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Разумков: Когда выхожу из сессионного зала в туалет, можно тоже назначать и.о. спикера

01.10.2021 / 13:19
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков настаивает, что Руслан Стефанчук как заместитель главы парламента должен выполнять те задачи, которые перед ними ставит глава.

Об этом заявил Разумков в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "То, что касается заместителей, то они должны как раз выполнять те задачи, те поручения, которые перед ними ставит председатель Верховной Рады. А когда они очень хотят, может, как-то попасть в другое кресло, даже письма об этом пишут (Стефанчук обращался в Аппарат ВРУ с вопросами, почему на него не возлагают полномочия председателя ВРУ на время самоизоляции спикера – УП), ну, это уже такая себе история. Почему Руслан Алексеевич считал, что он должен быть исполняющим обязанности председателя Верховной Рады?

А апеллировать к тому, что "его нет"... С таким успехом, когда выхожу в туалет из сессионного зала, он также может быть исполняющим обязанности".

На замечание, что Разумков обменивался "шпильками" с первым вицеспикером Русланом Стефанчуком в прямом эфире, председатель Рады сказал, что это не "шпильки", а "рабочие дискуссии".

Разумков считает, что "каждый должен выполнять свою работу", а назначать и.о. спикера на время, когда он находился на самоизоляции, не было необходимости, потому что он не ушел на больничный, и состояние его здоровья позволяло ему выполнять все функции председателя ВР.

Он также добавил, что – как того требует регламент – дал поручение заместителям провести заседание Верховной Рады, когда он отсутствовал.

10 сентября стало известно, что глава ВР ушел на самоизоляцию из-за того, что тест на COVID-19 показал наличие вируса в организме.

Это было уже второе его заражение, впервые ковидом Разумков болел в ноябре 2020 года.

В феврале источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя ВР действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.

Стефанчук заявил, что информацию о якобы желании президента видеть его на посту председателя парламента распространяет тот, кто в ней заинтересован, и что после этого с него сняли некоторые полномочия.
Разумков заявил, что процедура по устранению его с должности не запущена, и никто из нардепов не обращался с предложением о его отзыве.

Вместе с тем на согласительном совете 20 сентября спикер рассказал о слухах, что нардепам предлагают "по 50-100 тысяч" за поддержку "некоторых отставок" во власти, и попросил антикоррупционные органы проверить эту информацию.

Источник

спикер, ВР, Разумков
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