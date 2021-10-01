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Владимир Булан рассказал о подготовке сьемок сериала «Президент мира»

01.10.2021 / 13:04
Сериал «Президент мира» является частью глобального международного проекта и сопряжен с идеей экономического, политического и социального преобразования мира, изложенной в концепции “PLAN BULAN 2050”. Сериал «Президент мира» - это выгодная инвестиция.

Об этом заявил идеолог плана, автор трилогии «Президент мира» Владимир Булан.

«Наша глобальная задача - донести до людей мысль о том, что мир требует трансформации. Миссия фильма, как и проекта “PLAN BULAN 2050”, - сделать развитие мира гармоничным и отказаться от старых стратегий, которые удерживают его от прогресса и тянут на дно», - рассказал Владимир Булан.

Сериал «Президент мира» будет остросюжетной политической драмой с элементами фантастики. В первом сезоне запланировано 10-12 серий продолжительностью около 45 минут.

По замыслу авторов сценария, события разворачиваются в недалеком будущем. Мир начинает ощущать последствия не проведенных вовремя реформ. Единственным человеком, знающим, как спасти мир от саморазрушения, является главный герой, роль которого исполняет сам Владимир Булан. Его цель - изменить жизнь к лучшему.

Изюминка сериала - звездные камео (самые известные бизнесмены-миллиардеры и политики высшего эшелона, играющие самих себя), которые появляются в каждом эпизоде.

В рамках тура по презентации проекта, как сообщил Булан, планируются встречи с первыми лицами государств, лидерами, которые способны изменить мир.

«Мы надеемся привлечь их в проект. Таким образом, события сериала будут переплетаться с реальными историческими моментами», - рассказал Владимир Булан.

В настоящий момент идут переговоры с несколькими великими голливудскими режиссерами, а также с ведущими американскими стриминговыми платформами.

«Страной производства сериала будут США, но не исключено, что некоторые сцены снимем в странах СНГ. Актерский состав также ожидается оскароносный, обо всем мы публично расскажем позже. Уверен, что у нас получится выдать успешный, конкурентный продукт и завоевать аудиторию с первых минут», - рассказывает идеолог проекта Владимир Булан.

В начале июля 2021 года состоялись съемки тизера сериала «Президент мира». Автор идеи и главный идейный вдохновитель проекта Владимир Булан исполнил главную мужскую роль - эксцентричного бизнесмена и визионера Мистера Булана.

Булан, Президент мира
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