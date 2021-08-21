Владимир Булан: биография бизнесмена из Украины, который представил "Plan Bulan 2050" в финансовых столицах мира

Биография

Булан Владимир Викторович (Буланьков)

Родился 22 июля 1968 года в городе Славянск, Донецкой области, Украина.

Образование

● Киевский национальный экономический университет. Специальность: «Управление международным бизнесом». Диплом с отличием. Магистр.

● Славянский государственный педагогический институт. Специальность: «Психология. Практическая психология в области образования». Диплом с отличием.

● Докторская диссертация по теме «Механизм формирования системы государственного регулирования и управления национальной экономикой Украины». Доктор наук.

Семья

Отец двух дочерей – 29 и 21 лет, и сына – 19 лет, не женат.

Достижения

● Создание трилогии «Президент Мира» – политическое, экономическое и духовное развитие мира до 2050 года – “Plan BULAN 2050”.

● Создание «Агентства по вопросам восстановления Донбасса» и подготовка «Международной донорской конференции» для Украины.

● Создание собственной коллекции одежды в сотрудничестве с топовым итальянским брендом Isaia под маркой Bulan.

Карьера

● Начало трудовой деятельности – 1989 год, Москва, компания “Разноэкспорт”.

“Разноэкспорт” – крупнейшая компания в СССР, единственный и монопольный экспортер товаров из СССР.

● С 1991 года участие в реализации крупных межгосударственных экспортных контрактов со странами Европы, Азии и всего мира.

● В 1991 году регистрация и получение патента на ТМ «Разноэкспорт». С этого года Булан В.В. президент и собственник компании “Разноэкспорт”.

● С 1991 по 1993 год работал в Москве и в Китае. Китай стал на путь развития и начинал большое жилищное всекитайское строительство. Компания “Разноэкспорт” под руководством Булан В.В. подписала контракты с крупнейшей государственной строительной компанией Китая на поставку черного металла с Череповецкого меткомбината - флагмана металлургической промышленности СНГ. В Китай поставлялся: уголок, швеллер, арматура и другие изделия, необходимые для большого строительства в Китайской Народной Республике.

Правительство Китая, в благодарность за помощь по восстановлению китайской экономики, в период 1991 –1993 годов предоставляло для проживания руководству «Разноэкспорта» правительственные дачи для высокопоставленных гостей в городе Нанкин - бывшей столице Китая.

● С 1993 года компания “Разноэкспорт” занималась приватизацией крупнейших заводов в странах СНГ. На то время “Разноэкспорт” входит в пятерку крупнейших компаний стран СНГ.

● В 1993 году президент компании “Разноэкспорт” Булан В.В. подписал эксклюзивный контракт с компанией “United States Banknote”. Согласно контракту для компании «Разноэкспорт» компания печатала ценные бумаги – облигации, акции, инвестиционные сертификаты и др. Из США в страны СНГ компания “Разноэкспорт” отправляла контейнеры ценных бумаг для участия в процедурах приватизации и для заказчиков из фондового рынка.

Американская банкнотная компания, – крупнейшая негосударственная компания, выпускающая защищенную полиграфическую продукцию: денежные билеты (банкноты), ценные бумаги; бланки документов, удостоверяющих личность; почтовые марки; защищённую, специализированную бумагу; пластиковые карты и т. п. Потребителями являются государственные и коммерческие организации США, Канады, Мексики, стран Южной Америки, Океании и т. д.

● В 1993 компания «Разноэкспорт» открывает офис в здании Всемирного торгового центра World Trade Center в финансовом квартале Манхэттена в Нью-Йорке, США на 79 этаже. Рядом с офисом компании размещались такие крупные компании как Standard Chartered Bank, New York Stock Exchange (Нью-Йоркская фондовая биржа) и другие известные во всем мире компании.

За период работы с 1993 – 1995 год компания “Разноэкспорт” и ее руководство в лице президента компании Булана В.В. получила большой опыт общения с профессионалами американского финансового мира, президентами крупнейших мировых компаний и корпораций.

● В 1995 – 1996 году компания “Разноэкспорт” открыла новый офис на 29 этаже в «Трам Тауэре» на пересечении улиц 5th Avenue и 56th Street в самом модном районе Нью-Йорка в связи с расширением компании, а также с увеличением ее оборота.

Булан В.В жил там же в “Трамп Тауэре” на 42 этаже. В то время квартиры в “Трамп Тауэре” имели самые успешные бизнесмены США и мира, а также звезды эстрады и кино – такие как Майкл Джексон, актриса Фэй Рей и многие другие. Там же жил и сам Дональд Трамп.

● В конце 90-х годов компания “Разноэкспорт” открыла представительство и работала в Испании. В это же время открылся офис и в центре Киева, в здании Дома профсоюзов на Майдане Незалежности.

● В начале 2000-х в активы компании “Разноэкспорт” входили также “ТК Кредит Банк” и страховая компания “Еврорезерв”

● В 1999 году стоимость активов компании составляла около $4 млрд.

● С 2000 по 2003 год Булан В.В. жил и работал на Мальте, в то время самой передовой стране Европы по законодательству в области интернет бизнеса.

● В 2005 – 2006 годах Булан В.В. был назначен координатором по инвестициям и управлению проектом строительства нового города в Крыму под патронатом премьер-министра Крыма А. Матвиенко. Объем инвестиций составлял около $9 млрд, потенциальные партнеры – крупнейшие строительные компании ОАЭ – DAMAC и Emmar (среди проектов компании башня «Бурдж Халифа» и ТРЦ «Дубай Молл»).

● В 2006 – 2008 годах Булан В.В. работал координатором проекта по привлечению инвестиций для реконструкции НСК «Олимпийский». Был подписан контракт с австрийской компанией «Strabag» – крупнейшей строительной компанией в Европе (годовой оборот 16,3 млрд евро) – и крупнейшей строительной компанией Турции «Ренессанс». Также был подписан контракт с «Райффайзен Банк» (Австрия) на реконструкцию и инвестиции в НСК «Олимпийский» в объеме 1,15 млрд долларов США.

● В 2008 – 2009 годах Булан В.В. выступил организатором привлечения иностранных инвестиций для всех крупнейших застройщиков города Киева – 14 проектов общей площадью около 1 млн 836 тыс м2 с объемом инвестиций более $2 млрд.

● В 2008 – 2014 годах Булан В.В. является президентом и акционером компании «Альтекс ВК», которая реализовывала проект строительства ветропарка мощностью 600 МВт в АРК Крым с инвестициями более $1 млрд. Были подписаны соглашения с компаниями «Hydrochina» («Power China», годовой оборот около $35 млрд) и «CDB Bank» (China Development Bank, инвестирующий более $1 трлн в развитие регионов Китая).

● В 2013 – 2017 годах Булан В.В. являлся уполномоченным представителем по инвестициям и экономической политике Украина – Китай в рамках «Украинско-Китайского Союза Дружбы». Благодаря этой работе и предыдущим контактам установлены личные дружественные контакты с высшими руководителями ТОП-20 китайских государственных компаний и банков, входящих в «Forbes Global 2000», с годовыми оборотами более $20 – 40 млрд, и желающих работать и инвестировать в Украину по EPC+F+M контрактам.

● В 2017 – 2018 годах Булан В.В. разработал идеологию и стратегию создания и реализации ряда проектов: «Плана развития Украины 1», «Государственного Агентства Реконструкции и развития Украины», «Союза деловых лидеров Украины».

● 28 июля 2019 г. подписано соглашение о создании в Украине S.A.V.E. GLOBAL HUMANITARIAN DEVELOPMENT FUND/UKRAINE. На должность президента и CEO фонда назначен Булан В.В. Задача фонда – привлечение $10 млрд инвестиций в восстановление Донбасса, в том числе €1 млрд немецких инвестиций и $160 млн от Всемирного Банка, а также финансирование Топ-20 Украинских Компаний (флагманов развития экономики Украины) в Топ-20 отраслях экономики Украины на платформе государственно-частного партнерства.

● 2021-2024 год планируется презентация трилогии “Президент мира - Plan Bulan 2050” в финансовых столицах мира, таких как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Пекин, Сингапур. А также проведение презентаций в странах СНГ, Европы, США, Индии, Китая, в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN).

● В 2021 год, 1 октября, запланировано участие в выставке “EXPO -2020”, где будут также проведены презентации трилогии “Президент мира - Plan Bulan 2050”, и переговоры с топ-лидерами стран мира.