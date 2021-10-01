Хор Киевских духовных школ УПЦ представит Украину на международном фестивале духовной музыки в Вене

Хор студентов Киевской духовной академии представит Украинскую Православную Церковь на I Международном фестивале «OST TRIFFT WEST» - «Восток встречается с Западом».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, мероприятие пройдет в Вене 1-3 октября.

Торжественное открытие фестиваля, приуроченного к 800-летию со дня рождения святого Александра Невского, состоится в кафедральном соборе святителя Николая в столице Австрии.

Участие хорового коллектива КДА запланировано в формате концерта духовной музыки во второй день фестиваля и в день его торжественного закрытия. Также богослужения всенощного бдения и Божественной литургии в Венском кафедральном соборе также пройдут с участием представителей УПЦ.

В ходе фестиваля «Восток встречается с Западом» организаторы планируют ежегодно представлять венской публике восточнохристианскую духовную музыку в концертном формате, тем самым внося своеобразие в насыщенную палитру культурных событий музыкальной столицы Европы.

Интересующиеся православной культурой и религиозной жизнью смогут, благодаря торжественным богослужениям, приобщиться к литургической жизни Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, хор Киевских духовных школ занял І место на международном фестивале духовной музыки в Польше.