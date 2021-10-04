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На Кировоградщине верующие УПЦ прошли крестным ходом к мощам священномученика Николая Искровского

04.10.2021 / 15:00
На Кировоградщине верующие УПЦ прошли крестным ходом к мощам священномученика Николая Искровского
Источник: Центр информации УПЦ
Священномученик Николай Искровский был убит 2 октября 1919 года большевиками

На Кировоградщине верующие Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом в Искровку к мощам священномученика Николая.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал Александрийской епархии, праздничное шествие было приурочено ко дню памяти священномученика и 25-летию обретения его мощей.

Крестный ход возглавил архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп.

Он отметил, что в этот день верующие УПЦ собрались, чтобы прославить имя Божье и священномученика Николая Искровского, для которого вера Христова была всей жизнью. «Очень рад я, что невзирая на все треволнения, тяготы жизни и скорби мы собрались с молитвой, с покаянием, с благодарностью и радостью пройти этим небольшим, но благодатным крестным ходом», – сказал архиерей.

Духовенство и верующие прошли от села Анновка в Искровку, где в Крестовоздвиженском храме у мощей святого отслужили Божественную литургию.

*** Священномученик Николай Искровский был убит 2 октября 1919 года большевиками, которые ворвались в Крестовоздвиженский храм в Искровке, стянули священника с колокольни волоча его за волосы, и после издевательств расстреляли.

17 июля 2001 года определением Священного Синода РПЦ отец Николай был прославлен в лике святых. Обретенные мощи святого покоятся в стеклянной гробнице в храме, где он служил, в селе Искровка Кировоградской области.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, упц, кировоградская епархия
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