Зеленский оценил на 3+ работу "слуг" за два года

Об этом заявил Зеленский в Трускавце на выездном заседании фракции "Слуга народа".

Прямая речь Зеленского о партии: "Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене".

Зеленский дал свою оценку "слугам народа" за два года по 5-балльной шкале: "Считаю, что сегодня – 3 с плюсом".

Как изменился сам Зеленский за два года и как оценивает собственную работу, президент сначала отвечать не хотел.

"Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7-8, так говорят? По 12-балльной. Я где-то в середине", - сказал он.

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