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Я не собираюсь делать Украину президентской республикой – Зеленский

04.10.2021 / 15:54
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен предусматривать законопроект об изменениях в Конституцию Украины касательно смены формы правления в государстве на президентскую республику.

"Президентскую республику я не собираюсь делать", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье, 4 октября, в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

Вместе с тем он опроверг тезис о том, что власть в Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в Офисе президента.

Источник

президент, Зеленский
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