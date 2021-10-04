Я не собираюсь делать Украину президентской республикой – Зеленский

"Президентскую республику я не собираюсь делать", - сказал Зеленский на брифинге в воскресенье, 4 октября, в Трускавце Львовской области по итогам встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

Вместе с тем он опроверг тезис о том, что власть в Украине концентрируется в руках президента, а все решения принимаются в Офисе президента.

Источник