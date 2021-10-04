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Епископ УПЦ рассказал, что захваты храмов сплотили верующих УПЦ

04.10.2021 / 16:40
Епископ УПЦ рассказал, что захваты храмов сплотили верующих УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Наблюдаем необычайный подъем силы духа среди верующих и духовенства, сплоченность общин вокруг своих настоятелей, верность людей Христу и Его Церкви

Проект патриарха Варфоломея ПЦУ привел к захватам храмов Украинской Православной Церкви, но и вызвал подъем силы духа среди верующих и духовенства.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в интервью порталу Православие.RU.

Епископ Виктор отметил, что по-прежнему совершаются открытые враждебные действия против УПЦ, такие как силовые захваты храмов сторонниками ПЦУ, вмешательство государственных чиновников в церковную сферу, незаконная перерегистрация общин УПЦ, травля в СМИ.

При этом, он подчеркнул, все это вызвало сплоченность среди верующих канонической Церкви. «Наблюдаем необычайный подъем силы духа среди верующих и духовенства, сплоченность общин вокруг своих настоятелей, верность людей Христу и Его Церкви, осознание того, что все мы братья и сестры во Христе», – рассказал владыка.

По его словам, на боль и страдания каждой отдельной общины, пострадавшей от церковного рейдерства, откликается вся Церковь, собирая пожертвования на строительство новых храмов вместо захваченных.

«Практически в каждом селе, где был захвачен храм (а это более ста мест, в основном, в западных областях Украины), в каждом таком селе новый храм или уже построен, или строится, или же там собираются средства на строительство. Причем помощь – и денежная, и материальная в виде стройматериалов, церковной утвари, богослужебных предметов – поступает со всех уголков страны», – сказал иерарх УПЦ.

Источник: Inpress.ua
упц, Епископ Виктор
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