СНБО стал мощным органом, который ставит на место предателей государства - президент

Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Трускавце.

"Относительно СНБО. Это что, был реальный орган? Он работал до меня? Были какие-либо решения? Да все говорили, что это кладбище. Некуда девать министров, нельзя их просто уволить, надо их туда отправлять. Был реальный Совет национальной безопасности и обороны, принимавший серьезные решения? Начало войны, серьезная санкционная политика, не отдать Крым, отправить туда войска. Что делал Совет национальной безопасности и обороны, когда у нас забирали наши территории? Ноль, не один балл - ноль. И тут заработал орган, и выглядит достаточно мощным органом, и так выглядит, что якобы, а что они себе позволяют? На место ставим предателей государства. Неправильно это? Нет вопросов, после меня будет по-другому", - сказал Президент.

Отвечая на вопрос о том, что планируют изменения в Конституцию, чтобы усилить роль Президента, Зеленский отметил: "Конституцию меняли всем, кроме меня как Президента Украины. Где я изменил - депутатская неприкосновенность, а люди меняли Конституцию относительно концентрации власти. Кстати, хочу вам напомнить, что несколько раз люди никак не могли поделить власть, и потому меняли Конституцию. Вот и все".

Глава государства заверил в том, что не ставит своей целью концентрацию власти в одних руках. Ведь задача состоит не в этом, а в том, чтобы изменить страну к лучшему.

"Мне не нужна никакая власть. Причем с самого начала. Я пришел что-то изменить, что-то пообещал. Если на этом пути есть те или иные торможения, то давайте прокладывать другой путь, или предоставьте руль другому водителю этого процесса и пусть тот человек, как это было до этого, Президент, спикер и премьер, пусть они работают из трех разных команд. Пусть не будет никакой концентрации совсем, пусть все решения принимаются годами. Давайте так попробуем?" - подчеркнул Президент.

Он считает эффективной ситуацию, когда команда власти имеет общие интересы и работает вместе, ведь тогда есть лучшие результаты. В качестве положительного примера он привел диджитализацию, земельную реформу, развитие инфраструктуры, качественные дороги.

В то же время Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны в настоящее время не готовит новых санкций.

"Насколько мне известно, сегодня не готовятся, но Совет национальной безопасности постоянно работает", - заявил Глава государства.

Среди вопросов, которые сейчас рассматривает СНБО, Зеленский назвал, в частности, отчет относительно недр, который, по словам главы государства, до сих пор не завершен.

Кроме того, по словам Президента, исправляются некоторые ошибки в отдельных санкционных списках. "Там были даже некоторые ошибки, исправляются какие-то ошибки, они уже исправлены и прилагается еще этот список. Я знаю, что не дожали тематику с контрабандой. Точно знаю, что была поставлена ​​задача за две недели это доработать. В конце этой недели должны показать результаты" , - добавил он.

Также Зеленский отметил, что СНБО будет работать над вопросом поставок угля, которого сейчас не хватает. "Важно помочь всем нам пройти отопительный период", - подчеркнул он.

В то же время на вопрос, когда состоится следующее заседание СНБО, Президент сказал, что не знает.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 17 сентября принял решение о применении персональных ограничительных санкций против 33 кандидатов в депутаты Государственной думы России, 53 членов территориальных избирательных комиссий за организацию российских выборов на оккупированных территориях Украины, а также против 7 сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, причастных к отравлению Алексея Навального.

Ранее СНБО также ввела санкции против 557 «воров в законе» и 111 уголовных авторитетов, запретила телеканалы «112», NewsOne и ZIK, включила народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма.

Источник