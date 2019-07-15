Зеленский сменил состав СНБО

Соответствующий указ №520/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Бухарева Владислава Викторовича - Председателя Службы внешней разведки Украины; Черкасского Игоря Борисовича - Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины", - говорится в документе.

Кроме того, Зеленский утвердил в персональном составе СНБО руководителя Офиса президента Андрея Богдана и заместителей руководителя ОП Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

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