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Зеленский сменил состав СНБО

16.07.2019 / 10:14
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны председателей Службы внешней разведки Владислава Бухарева и Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.

Соответствующий указ №520/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Бухарева Владислава Викторовича - Председателя Службы внешней разведки Украины; Черкасского Игоря Борисовича - Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины", - говорится в документе.

Кроме того, Зеленский утвердил в персональном составе СНБО руководителя Офиса президента Андрея Богдана и заместителей руководителя ОП Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.

Источник 

СНБО, Зеленский
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