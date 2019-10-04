Войти | Зарегистрироваться
09:14

пятница,
04 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский назначил секретаря СНБО

04.10.2019 / 09:01
Зеленский назначил секретаря СНБО
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, перед этим освободив его от должности заместителя секретаря СНБО.

Об этом свидетельствуют указы на сайте главы государства.

Дословно: "Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Согласно информации из открытых источников, 57 летний Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Был народным депутатом 5-го созыва.

Ранее президент Владимир Зеленский принял отставку секретаря СНБО Александра Данилюка.

Напомним, 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.

27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.

30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.

Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

Позже сам Данилюк рассказал, что ушел с должности, не желая участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

Источник 

СНБО, Зеленский, Данилов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 октября
3 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.