Зеленский назначил секретаря СНБО

Об этом свидетельствуют указы на сайте главы государства.

Дословно: "Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Согласно информации из открытых источников, 57 летний Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Был народным депутатом 5-го созыва.

Ранее президент Владимир Зеленский принял отставку секретаря СНБО Александра Данилюка.

Напомним, 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.

27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.

30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.

Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

Позже сам Данилюк рассказал, что ушел с должности, не желая участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей".

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