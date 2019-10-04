Войти | Зарегистрироваться
10:45

пятница,
04 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Данилюк назвал основной причиной своей отставки ситуацию с ПриватБанком

04.10.2019 / 09:42
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке из-за событий вокруг ПриватБанка, в которых он видит серьезные угрозы для финансовой стабильности страны.

"Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг ПриватБанка", - заявил Данилюк в интервью "BBC Украина",  опубликованном в четверг, 3 октября.

Он пояснил, что за несколько недель произошли события, которые стали для него очень негативным сигналом: обыски в ПриватБанке, поджог машины и дома Валерии Гонтаревой и "определенный прогресс в судах".

"И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Игоря Коломойского в Украине было ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать. Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей", - резюмировал экс-секретарь СНБО Украина.

Данилюк добавил, что конкретные люди, которые во время национализации представляли интересы Коломойского, пытались формировать позицию президента по ПриватБанку еще во время предвыборной кампании Владимира Зеленского.

"В профессиональном мире, где все основано на профессиональных стандартах, если человек является адвокатом, то конфликта интересов ты должен избежать. И если ты этого сделать не можешь, то должен подать в отставку", - отметил Данилюк, уточнив, что речь идет о главе Офиса президента Андрее Богдане.

Данилюк убежден, что отмена решения о национализации ПриватБанка станет причиной заморозки отношений между Украиной и МВФ и оттока инвесторов из страны, потому что они поймут, что власть не в состоянии снизить влияние олигархов на институты. Экс-секретарь СНБО указал, что миссия МВФ уехала из Украины в конце сентября, не заключив договоренности, из-за проблем с ПриватБанком.

По мнению Данилюка, президент понимает, к чему может привести ситуация с ПриватБанком, потому что представители МВФ четко озвучили свою позицию.

Как сообщалось, Зеленский назначил своего советника Данилюка секретарем СНБО в конце мая текущего года, а 30 сентября уволил его с этой должности.

Источник 

отставка, СНБО, Данилюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 октября
3 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.