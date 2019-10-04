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Зеленский внес на рассмотрение Рады новый состав ЦИК

04.10.2019 / 10:23
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление по новому составу Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

В списке 17 кандидатур, из которых 12 - представители, выдвинутые фракцией "Слуга народа", 2 выдвиженца "Оппозиционной платформы - За жизнь" и по одному кандидату от "Батькивщины", "Евросолидарности" и "Голоса":

Боярчук Оксана Борисовна ("Слуга народа"),

Буглака Юрия Александровича ("Европейская солидарность"),

Гатауллиной Елены Аухатовны ("Слуга народа"),

Гевко Андрей Евгеньевич ("Голос"),

Глущенко Виктория Анатольевна ("Батькивщина"),

Грень Виталий Вячеславович ("Слуга народа"),

Диденко Олег Николаевич ( "Слуга народа"),

Дубовик Сергей Олегович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),

Евстигнеев Андрей Сергеевич ("Слуга народа"),

Ефремова Ирина Алексеевна ("Слуга народа"),

Кармаза Александра Александровна ("Слуга народа"),

Любченко Павел Николаевич ( "Слуга народа"),

Мирошниченко Юрий Романович ("Оппозиционная платформа - За жизнь"),

Перепелюк Владимир Григорьевич ("Слуга народа"),

Плукарь Виталий Владимирович ("Слуга народа"),

Постивый Сергей Александрович ("Слуга народа"),

Фрицкий Юрий Олегович ("Слуга народа").

Согласно документу, представление внесено Зеленским в четверг, 3 октября.

В свою очередь лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал агентству "Интерфакс-Украина", что в четверг, 3 октября, представление президента о составе ЦИК Верховная Рада рассматривать не будет.

Напомним: Президент Владимир Зеленский на две недели просрочил внесение нового состава ЦИК.

13 сентября Верховная Рада досрочно освободила всех членов Центральной избирательной комиссии, за проект постановления №2127 проголосовал 341 депутат.

Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 Верховная Рада 8 созыва освободила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в сроки.

9 сентября 2019 новый президент Владимир Зеленский направил Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуске политически мотивированным решением.

Александр Качур занимался вопросом отставки ЦИК. Именно с ним Офис Зеленского консультировался при написании представление об отставке Центризбиркома.

Источник 

ЦИК, ВР, Зеленский
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