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Зеленский просит Раду распустить ЦИК

11.09.2019 / 13:50
Президент Владимир Зеленский планирует распустить Центральную избирательную комиссию. Об этом свидетельствует представление президента Украины в Верховную Раду.

Президент Владимир Зеленский планирует распустить Центральную избирательную комиссию. Об этом свидетельствует представление президента Украины в Верховную Раду.

Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В представлении он указывает, что Комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

В частности, Зеленский вспоминает позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где Комиссия не регистрировала кандидатом "слугу народа" Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.

Также причиной для роспуска указывается позицию ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.

Дословно: "Кроме того, чрезвычайно странными и непоследовательными являются действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №198".

"По состоянию на день внесения этого представления результаты выборов в одномандатном округе №198 Центральной избирательной комиссией не установлены".

Статья 31 Закона о ЦИК предполагает, что полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой после "мотивированного представления президента".

Решение о досрочном прекращении полномочий путем освобождения от должности всего состава Комиссии принимается Верховной Радой не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Документ подписан Зеленским 9 сентября. 10 сентября он поступил в Верховную Раду.

Напомним, нынешний состав ЦИК был утвержден 20 сентября 2018 года.

Представитель президентской партии "Слуга народа" Александр Куницкий отвоевал себе право участвовать в парламентских выборах выборах в судах, несмотря на наличие двойного гражданства (израильский паспорт).Так шестой апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о снятии с выборов Куницкого.

Куницкий обошел Грановского в округе с результатом 47,99% против 15,88%.

Источник 

ЦИК, ВР, Зеленский
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