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В Одессе архиепископ УПЦ освятил школу-интернат

11.09.2019 / 14:00
В Одессе архиепископ УПЦ освятил школу-интернат
Освящение комнат Источник: Центр информации УПЦ
При финансовой поддержке епархиального социального отдела в школе проводился капитальный ремонт детских комнат

В Одессе сотрудники социального отдела Одесской епархии во главе с архиепископом Южненским Диодором посетили школу-интернат №7 для детей с церебральным параличом и последствиями полиомиелита.

При финансовой поддержке епархиального социального отдела в школе проводился капитальный ремонт детских комнат, которые освятил владыка, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии. 

«На протяжении последних трёх лет духовную и финансовую поддержку школе оказывает братия Одесского Свято-Иверского мужского монастыря.

Также на протяжении 2018/2019 учебного года воспитанников школы регулярно посещали сотрудники социального отдела совместно со студентами Одесской духовной семинарии», - сообщили в епархии.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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