В Одессе архиепископ УПЦ освятил школу-интернат

В Одессе сотрудники социального отдела Одесской епархии во главе с архиепископом Южненским Диодором посетили школу-интернат №7 для детей с церебральным параличом и последствиями полиомиелита.

При финансовой поддержке епархиального социального отдела в школе проводился капитальный ремонт детских комнат, которые освятил владыка, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

«На протяжении последних трёх лет духовную и финансовую поддержку школе оказывает братия Одесского Свято-Иверского мужского монастыря.

Также на протяжении 2018/2019 учебного года воспитанников школы регулярно посещали сотрудники социального отдела совместно со студентами Одесской духовной семинарии», - сообщили в епархии.