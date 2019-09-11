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«Киевзеленстрой» украл у города 3,5 млн при реконструкции беговой дорожки

11.09.2019 / 14:03
В ходе аудита установлены системные нарушения, допущенные участниками строительств

Обустройство беговой дорожки в парке “Наталка” в Оболонском районе Киева обернулось для столичной казны потерями в размере 3 млн 483 тыс. гривен.

Об этом стало известно из отчета Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, сообщает “КиевVласть”.

Аудиторы столичного муниципалитета проверили, как КО “Киевзеленстрой” в 2018 году соблюдало законодательство, планы, процедуры, контракты во время выполнения работ на объекте: “Обустройство беговой дорожки в парке “Наталка” в Оболонском районе Киева”.

Данный вид работ, согласно отчету, проводился в составе объекта “Реконструкция парка отдыха “Оболонь” в урочище “Наталка” по Оболонской набережной в Оболонском районе Киева” в декабре 2018 года.

«В ходе аудита установлены системные нарушения, допущенные участниками строительства при определении стоимости выполненных работ, в результате чего нанесены потери бюджету Киева на общую сумму 3 483 062 гривны, или 47,44% общей стоимости проверенных работ», - сообщается в аудиторском отчете КГГА.

В том числе, 833,472 тыс. гривен, согласно отчету аудиторов КГГА, “Киевзеленстрой” расходовал неэффективно, не проанализировав текущие цены на рынке стройматериалов во время заключения договора с подрядчиком – ООО «Сивин транс».

По данным аудиторов КГГА, данное ООО завысило объемы и стоимость выполненных работ в актах за декабрь 2018 года на общую сумму 3 398 759 гривен. В результате КО “Киевзеленстрой” завысило расходы на содержание службы заказчика в сумме 84,303 тыс. гривен.

Как сообщалось, ООО “Сивин Транс” и КО “Киевзеленстрой” являются фигурантами нескольких уголовных производств по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Источник: Inpress.ua
киевзеленстрой, столица, Киев, парк Наталка
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