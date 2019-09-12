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«Киевзеленстрой» за 7,6 млн обновит 300 метров бульвара Вернадского

12.09.2019 / 15:56
«Киевзеленстрой» за 7,6 млн обновит 300 метров бульвара Вернадского
Киев Источник: КиевVласть
В ходе работ планируется обустроить новый газон, заменить освещение, отремонтировать тротуар и высадить новые деревья

КО “Киевзеленстрой” решило обновить благоустройство бульвара Академика Вернадского в Святошинском районе на участке от проспекта Победы до улицы Депутатская протяженностью около 300 метров.

В ходе работ планируется обустроить новый газон, заменить освещение, отремонтировать тротуар и высадить новые деревья. Заплатить за такие работы «Киевзеленстрой» собирается 7,6 млн гривен, сообщает “КиевVласть” со ссылкой на объявление электронной системы публичных закупок ProZorro.

10 сентября КО “Киевзеленстрой” заключило договор с ООО “Строй-Комплит” на проведение капитального ремонта благоустройства бульвара Академика Вернадского в пределах проспекта Победы и ул. Депутатской в Святошинском районе.

Согласно договору, до 30 декабря 2019 года подрядчик должен спилить сухие и аварийные деревья, удалить старые пни, разобрать старое асфальтобетонное покрытие тротуара и установить новое. Кроме этого, в его обязанности входит монтаж новых светильников, высадка деревьев и кустов, устройство газона и установка малых архитектурных форм.

Капремонт проведут на участке бульвара Вернадского протяженностью около 300 метров.

Самое выгодное ценовое предложение по тендеру было у ООО “Висад”, но оно было отклонено из-за предоставления компанией неполного пакета документов. В итоге победа досталась ООО “Строй-Комплит”, цена предложения которого была следующей по выгодности.

Как сообщалось ранее, обустройство «Киевзенестроем» беговой дорожки в парке “Наталка” в Оболонском районе Киева обернулось для столичной казны потерями в размере 3 483062 гривны.

Источник: Inpress.ua
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