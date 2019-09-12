Зеленский лишил Герасимова и Арьева дипломатических рангов

Об этом сказано в указе президента №680.

Дословно: "Отменить как таковые, что выданны безосновательно: указ президента от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасимову".

Также Зеленский отменил указ предыдущего президента Петра Порошенко от 19 мая № 298 "О присвоении дипломатического ранга".

В указе Порошенко № 298 речь шла о присвоении Георгию Логвинского дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Напомним, 10 сентября Арьев обвинял председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в блокировании поездки на заседание ПАСЕ, где будут рассматривать нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.

30 августа во время рассмотрения законопроекта о снятии неприкосновенности, Зеленский сорвался на Герасимова. "А чо вы орете постоянно?", - сказал Зеленский Герасимову.

В 2017 году Логвинского избрали вице-президентом парламентской ассамблеи Совета Европы.

Логвинский фигурирует в деле "Золотого мандарина", которая стала известной после "аквариумных пленок" из кабинета руководителя САП Назара Холодницкого.

НАБУ расследует схему, в которой руководители Министерства юстиции, вероятно, договорившись с Логвинским, завладели бюджетными средствами на сумму 54,2 млн грн, перечислив их на фирму ООО "Золотой Мандарин Ойл".

НАБУ собрали доказательства и вместе с прокурором были готовы вручать подозрения. Тогда в дело незаконно вмешался Холодницкий, передав его другому прокурору. Именно на "аквариумных пленках" руководитель САП говорил Логвинскому, что полностью контролирует ситуацию и ему не за что переживать.

Кроме этого дела, в НАБУ расследуют возможную причастность Логвинского к завладению имуществом ООО "Бельведер Украина" на 40 млн грн, а также к завладению активами ОАО "Банк Столица".

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