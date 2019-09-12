В Киеве задержали полицейских и сотрудников СБУ, которые занимались слежкой за деньги

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность группы лиц, которые сбывали заказчикам информацию, полученную в ходе проведения незаконных оперативно-технических мероприятий.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. С 2015 года злоумышленники систематически прослушивали абонентов сотовой связи, проводили визуальное наблюдение за объектами. Злоумышленники также взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях, электронной почте и популярных мессенджерах, а также незаконно проникали в информационные ресурсы правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Участники группы подыскивали клиентов среди представителей бизнес-кругов. Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг".

Участие в нелегальном бизнесе каждого из злоумышленников было четко определено. Организаторы – двое жителей столицы - отвечали за поиск клиентов и прием заказов. Бывшие полицейские проводили визуальное наблюдение, контактировали с чиновниками в полиции и СБУ.

«Действующие правоохранители, соответственно, непосредственно осуществляли прослушивание. В ходе проведения многоходовой спецоперации правоохранители задержали шестерых участников группы во время передачи заказчику флеш-носителя с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента. Во время проведения обысков по местам жительства и работы злоумышленников в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли сводные отчеты по результатам незаконно проведенных негласных следственных разыскных действий, вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники», – уточнили в СБУ.

Также выявлены копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия, компьютерная техника с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по статьям 328 и 359 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.