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Киевлянин обстрелял пожарных из револьвера

16.09.2019 / 13:38
Во время ликвидации пожара житель дома открыл стрельбу в сторону спасателей

Вечером 15 сентября в Киеве произошел пожар в частном доме в Голосеевском районе столицы.

Во время ликвидации пожара житель дома открыл стрельбу в сторону спасателей. Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Так, прибыв на место пожара огнеборцы установили, что горит пристройка к жилому дому на ул. Набережно-Корчеватской. Огнеборцы приступили к разведке и ликвидации пожара, однако в этот момент в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. Как оказалось, стрелял житель дома 1955 года рождения из револьвера системы Наган, переоборудованного для отстрела резиновых пуль.

После того, как пожарные покинули территорию усадьбы, он совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений. На просьбу пожарных прекратить стрельбу мужчина не обращал внимания.

По прибытию на место происшествия сотрудников полиции гражданин был задержан. Он добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал спасателей. В результате данного происшествия никто не пострадал.

стрельба, киев, столица, криминал
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