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В Виннице тысячи верующих УПЦ вышли с молитвой к захваченному Преображенскому собору

16.09.2019 / 13:32
В Виннице тысячи верующих УПЦ вышли с молитвой к захваченному Преображенскому собору
Ночная литургия возле захваченного храма Источник: Центр информации УПЦ
После Литургии был совершен молебен, во время которого молились о городе и его жителях – 14 сентября Винница отмечает День города

В Виннице в ночь с 13 на 14 сентября, тысячи верующих УПЦ вышли с молитвой к захваченному Спасо-Преображенскому кафедральному собору.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, ночная Литургия состоялась по случаю праздника в честь Всех святых земли Винницкой и 81-й годовщины со дня рождения митрополита Макария (Свистуна).

Богослужение возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий в сослужении многочисленного духовенства.

После Литургии был совершен молебен, во время которого молились о городе и его жителях – 14 сентября Винница отмечает День города.

Завершилось богослужение заупокойной литией по почившему митрополиту Макарию, могила которого находится возле Преображенского собора.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Винницкая епархия
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