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На Харьковщине появился новый храм УПЦ

16.09.2019 / 13:28
На Харьковщине появился новый храм УПЦ
Фото: Изюмкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Елисей наградил орденами и церковными грамотами тех, кто внёс свой вклад в укрепление христианских ценностей и поддержку приходской общины

На Харьковщине в селе Лебяжье в день церковного новолетия, 14 сентября, митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил освящение храма в честь архистратига Михаила.

После чина освящения митрополит Елисей возглавил в храме первую Божественную литургию, сообщил Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Изюмской епархии.

«Сегодня у нас светлое духовное торжество по случаю освящения нового дома Божия. Каждый святой храм является частицей неба на земле и в церкви Христовой, мы вверяем себя Богу через молитву. Господь научает нас Своей извечной божественной справедливости, истине и добродетели», - сказал митрополит.

Владыка Елисей наградил орденами и церковными грамотами тех, кто внёс свой вклад в укрепление христианских ценностей и поддержку приходской общины.

Источник: Inpress.ua
храм, Харьковская область, УПЦ, Изюмская епархия УПЦ
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