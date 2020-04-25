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Федоров: російські окупанти планують продавати незаконно захоплене житло на ТОТ

29.04.2024 / 11:14
російські окупанти планують продавати незаконно захоплене житло в Запорізькій області. Раніше вони його "роздавали" громадянам рф, яких завозили на окуповані території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова в Telegram-каналі.

"На окупованих територіях окупаційна влада продовжує "віджимати" квартири і будинки мешканців, що виїхали. Створено реєстр "безхазяйного" житла. Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити", - розповів очільник Запорізької області.

За словами Федорова, російська окупаційна адміністрація продаватиме будинки та квартири українців за пільговими кредитними ставками.

"Окупанти придумують нові схеми для наживи, ігноруючи міжнародні правові норми та гуманітарні принципи", - додав він.

Федоров
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