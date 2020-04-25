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Держприкордонслужба: Кількість перетинів кордону України на в'їзд дещо збільшилася

29.04.2024 / 09:10
Кількість перетинів кордону України на виїзд за тиждень, із 20 до 26 квітня, дещо знизилася - із 238 тис. до 236 тис., тоді як на в'їзд збільшилася із 237 тис. до 252 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Таким чином, із наближенням православного Великодня, який цьогоріч відзначають 5 травня, традиційно почав фіксуватися чистий приплив в Україну.

Кількість оформлених транспортних засобів завдяки зняттю блокади на польських пунктах пропуску знову зросла - зі 123 тис. тижнем раніше до 130 тис., тоді як із гуманітарними вантажами залишилася практично на колишньому рівні - 709.

Прикордонна служба Польщі після 18 лютого припинила оприлюднювати дані про потоки на в'їзд і виїзд з України, хоча до початку лютого робила це щодня, а останні два з половиною місяці - раз на два-три дні.

Замість цього вона почала публікувати дані про спроби нелегального проникнення до Польщі з Білорусі, яких за тиждень було зафіксовано 886. Згідно з інформацією в соцмережі X польського відомства, за пособництво було затримано, зокрема, кількох громадян України.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає.

Таке перевищення тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, однак потім знову поновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни сягнуло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., а після цього - ще на 29 тис.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,1 млн після 0,2 млн у 2023 році.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 19 квітня цього року оцінювали в 5,930 млн, що на 53 тис. менше, ніж місяцем раніше, а загалом у світі - у 6,472 млн, що на 14 тис. менше за показник місячної давності.

У самій Україні, за даними ООН на 31 грудня минулого року, було 3,689 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

ДПСУ, Великдень
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