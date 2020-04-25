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Мінрозвитку громад анонсувало реформу сфери внутрішніх перевезень

27.04.2024 / 13:15
До кінця року Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запровадить низку змін, які покликані реформувати сферу внутрішніх перевезень.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра Сергій Деркач, передає Укрінформ.

«Починаємо поступові зміни у сфері внутрішніх перевезень… Будемо чесними, проблем у сфері внутрішніх пасажирських перевезень немало. Це проведення конкурсів на міжобласні маршрути, взаємодія перевізників з автостанціями, нелегальні перевезення, забюрократизоване регулювання. Поступово працюємо над їх вирішенням», - розповів він.

Уже 30 квітня має відбутися перший конкурс на міжобласні маршрути. На нього буде виставлено 10 маршрутів. Загалом планується протягом року провести конкурс на близько 60 маршрутів.

Готує Мінвідновлення і запуск електронної системи єКонкурс для перевізників, які зможуть подавати документи для участі в конкурсах на маршрутах без втручання людського чинника. Паралельно планується спростити паспорт маршруту і залишити в ньому лише обов’язкові елементи, визначені законом.

Серед планів, які міністерство хоче реалізувати до кінця року, - впорядкування мережі автостанцій та закріплення зрозумілих і прозорих умов для відкриття нових. За словами Деркача, це дозволить перевізникам нормально планувати маршрути, а органам контролю - визначати відповідальних за неякісне надання послуг.

Деркач, пасажирські перевезення
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