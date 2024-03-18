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Мінцифри: Українські хакери призупинили роботу критично важливих російських об'єктів

29.03.2024 / 15:23
За останні кілька тижнів українські хакери призупинили роботу критично важливих об'єктів на території рф.

Про це в четвер, 28 березня, повідомила пресслужба  Міністерства цифрової трансформації України.

Повдомляється, що ІТ-армія зупинила роботу великих інтернет-провайдерів Мегафон, Чебнет, Wifire, Netbynet - вони не працювали в різних куточках рф, а Мегафон не міг відновитися від атаки понад чотири доби.

Крім того, українські хакери атакували Газпром космічні системи.

"Це частково зупинило роботу одного з найбільших спонсорів тероризму - Газпрому. Також перестали працювати деякі державні сервіси з фінансів, які повʼязані з компанією", - йдеться в повідомленні.

Крім того, хакери з України уразили систему супутникового зв’язку, яку використовують російські військові, а також зупинили Центробанк росії, через що частково не працювала навіть система міжбанківських платежів.

У Мінцифри закликають ІТ-фахівців долучатися до наступних атак, для чого треба встановити програмне забезпечення із сайту IT ARMY.

хакери
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