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Федоров обіцяє послуги електронного нотаріату вже цієї весни

19.02.2024 / 10:12
Вже цієї весни мають з'явитися перші послуги електронного нотаріату.

Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав у подкасті "Слон" на YouTube-каналі "Дія", передає Укрінформ.

"Ми запускаємо електронний нотаріат, і вже цієї весни будуть перші послуги. Коли він запуститься комплексно, тоді люди, що перебувають за кордоном, зможуть оформлювати довіреності", - сказав Федоров.

Крім того, команда "Дії" працює над сервісом, який дозволяв би оцінювати державні послуги, які українці отримали офлайн.

"Тоді ми побачимо в режимі реального часу, як люди оцінюють ті чи інші центри надання послуг, чи представництва урядових інституцій. Ми будемо виводити щоквартальний рейтинг найкращих і найгірших і приймати кадрові рішення", - анонсував міністр.

Федоров також повідомив, що наразі йде робота над запуском додатку "Мрія".

Федоров
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