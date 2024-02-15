iPhone 13, 14 или 15 Про Макс: что купить в 2024 году

В актуальную линейку входят iPhone 13, 14, 15 Про Макс, различия между которыми на первый взгляд кажутся несущественными. И что в итоге выбрать? Стоит ли купить iPhone 15 Про Макс или лучше взять версии 14 либо 13, ведь они все еще хороши, а стоят дешевле? В данной статье и разберемся в этом вопросе. Обсудим дизайн, различия в дисплее, камерах, производительности моделей. И поговорим о том, что же купить в 2024 году, чтобы потом не жалеть.

Особенности дизайна

Айфон 13 и 14 очень похожи: стандартный дизайн с керамическим передним экраном, стеклянной задней панелью и алюминиевым каркасом. Доступны различные цветовые варианты. С пятнашкой ситуация немного иная. Полностью матовый корпус – на нем не остаются отпечатки. Алюминиевые рамки здесь слегка округлены, благодаря чему телефон удобно лежит в руке. Что касается размеров, iPhone 15 отличается от 14 и 13 моделей незначительно – на доли миллиметра и пару граммов.

Основные элементы управления схожи во всех представленных моделях. Но кнопка «Действие» – это исключительно про Айфон 15 Про и Про Макс.

Дисплей: есть ли отличия

В этих трех моделях – стандартный 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED-экран с разрешением 2532x1170 пикселей. Оборудованы процессором A15 Bionic, который обеспечивает высокую производительность. Что касается яркости дисплея, то iPhone 13 и 14 могут похвастаться 800 nits max b 1200 nits peak. Айфон 15 Про Макс получил 1200 nits стандартной яркости, 1600 nits в режиме HDR и до 2000 nits при дневном освещении. Это значит, что пользоваться телефоном снаружи еще удобнее, дисплей более четко виден.

Возможности камеры

iPhone 13 и 14 оснащены тремя камерами, что позволяет производить качественные фото и видео с высоким уровнем детализации и возможностью персональной настройки. Есть поддержка технологии Night mode и режима Deep Fusion. Однако у «пятнашки» сверхширокоугольная и передняя камеры на 12 Мп, а вот широкоугольная оснащена сенсором 48 Мп! Для сравнения: у Айфон 14 составляет 12 Мп.

По сравнению с прошлыми моделями iPhone 15 выделяет качественный зум. Благодаря большой матрице получаются более детализированные снимки с цифровым приближением ×2.

Зарядка и производительность

Модели 13 и 14 поставляются с портом Lightning, а для быстрой зарядки можно использовать соответствующий адаптер мощностью 20 Вт или выше. Что касается зарядки iPhone 15, то здесь установлен разъем USB-C. Это универсальное решение, которое делает ваш телефон совместимым с большим количеством гаджетов и аксессуаров.

iPhone 13 и 14 используют один и тот же процессор A15 Bionic. Новый Айфон 15 оснащен процессором А16. Это означает, что пятнашка будет работать быстрее и дольше без перегрева и неожиданных разрядов батареи.

Заключение

И iPhone 13, и iPhone 14 – отличные устройства, способные справиться с повседневными задачами. Но 15-я версия – это лучшее из того, что сегодня может предложить Apple. Он быстрый, отлично снимает и шикарно выглядит.