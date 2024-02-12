Федоров: За пів року Україна наздогнала росію за кількістю дронів

Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав у подкасті «Слон» на YouTube-каналі «Дія», передає Укрінформ.

«Якщо говоримо про нішу «Шахедів» і дальніх дронів, то я просто процитую Буданова, він кілька днів тому сказав, що у нас вже є паритет по цим дронам. Я скажу, що це правда. У нас вже до десяти виробників, які виробляють дальні дрони-камікадзе, і від бюджету фінансування залежить, скільки можна їх виробляти», - сказав Федоров.

Він зазначив, що виробництво можна масштабувати. «Можна виробляти тисячі цих дронів-камікадзе. Вже тисячі вироблені, і тим паче майже кожного дня десь щось палає на території росії», - сказав міністр.

Він зауважив, що за пів року Україна наздогнала росію за кількістю дронів. За його словами, рф повинна розуміти, що «ми будемо далі масштабуватися, і ми тільки почали технологічну боротьбу».

«Наші партнери також дивляться, як дрони-камікадзе розвантажують системи ППО, і це є викликом у 21 столітті для будь-якого захисту неба», - додав Федоров.