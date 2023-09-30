Українські військові кібери оригінально привітали росіян із днем сухопутних військ рф

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09:10
Боррель: Сподіваюся ЄС зможе узгодити безпекову допомогу Україні на 2024 рік
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15:23
Байрактар: Питання про надання Україні оновлених дронів в процесі розгляду
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11:14
Сунак: Поки Британія не збирається відправляти своїх військових інструкторів в Україну
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10:12
Фінляндія: росія може стати агресивною та непередбачуваною
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16:20
Зурабішвілі: Якщо Україна не встоїть, росія нападе на Грузію або країни Балтії
- 09:10
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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16:25
Дученко: Подорожчання хліба почнеться вже в жовтні і складе приблизно 5%
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15:23
ОГТСУ: У вересні Україна отримала майже 1 млрд кубометрів газу з країн ЄС та Молдови
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14:21
Кулеба закликав ЄС долучитись до забезпечення роботи "зернового коридору" без участі росії
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13:19
Зеленський закликав Евросоюз активізувати роботу над черговим пакетом антиросійських санкцій
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Пишний прокоментував перехід до більш гнучкого курсу гривні до долара: НБУ не відпустив курс. Ні
- 16:25
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Стрімкі хвилі тривоги: розшифровуємо панічні атаки23.09.2023 / 21:35Тривожні розлади, які часто супроводжуються неконтрольованими проявами страху та паніки, здатні суттєво погіршити якість життя. Вони можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Розуміння суті та причин цих розладів може бути першим кроком до ефективного лікування та повернення до здорового життя.
Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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