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Українські військові кібери оригінально привітали росіян із днем сухопутних військ рф

02.10.2023 / 17:27
У країні-агресорці російській федерації масово зламались сайти підприємств.

На сторінках сайтів з'явився малюнок з горою черепів, чорними стрічками на російському триколорі і число знищенних в Україні російських окупантів. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

"Українські військові кібери "привітали" росіян із Днем сухопутних військ рф, який відзначається в країні-агресорці сьогодні", - повідомили.

"І нагадали, що втрати серед особового складу заболотян наблизилися вже до 280 тисяч", - пишуть.

Зображення з таким "вітанням" з'явилося на 15 сайтах підприємств, які беруть участь у обході москвою санкцій.

хакери
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