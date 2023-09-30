Українські військові кібери оригінально привітали росіян із днем сухопутних військ рф

На сторінках сайтів з'явився малюнок з горою черепів, чорними стрічками на російському триколорі і число знищенних в Україні російських окупантів. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

"Українські військові кібери "привітали" росіян із Днем сухопутних військ рф, який відзначається в країні-агресорці сьогодні", - повідомили.

"І нагадали, що втрати серед особового складу заболотян наблизилися вже до 280 тисяч", - пишуть.

Зображення з таким "вітанням" з'явилося на 15 сайтах підприємств, які беруть участь у обході москвою санкцій.