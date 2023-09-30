Зеленський назвав кількість ракет, дронів та керованих бомб, якими рф атакувала Україну у вересні

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми захищаємо наших людей та економіку від російських терористичних ударів. Лише за вересень росія застосувала проти України 246 ракет різних типів, 746 ударних дронів (зокрема 538 саме іранських дронів «Шахедів») та 1159 керованих авіабомб. Абсолютна більшість цих ударів – проти цивільних об’єктів”, - сказав він.

Глава держави підкреслив, що все для росії однаково є мішенями: звичайні будинки, центральні площі міст, школи, елеватори, склади із зерном, порти, наші електростанції.

Водночас він подякував партнерам за кожну надану одиницю ППО.

За його словами, завдяки цьому вдалося врятувати десятки тисяч життів людей і сотні інфраструктурних об’єктів.

У той же час Зеленський нагадав, що Україна продовжує наступальні дії на фронті та крок за кроком звільняє свою територію.

“Це надзвичайно важливо – не зупинятися та знищувати позиції російських військових, їхню логістику, щоб окупант не міг адаптуватися”, - наголосив Президент.