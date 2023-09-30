Воллес: Ми є свідками початку битви за Крим

Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє The Telegraph.

Воллес сказав, що контрнаступ України має успіх, оскільки повільно, але впевнено українські Сили оборони проривають російські рубежі.

"У нас є шанс допомогти завершити це. російська армія тріщить. Україна навчилася нової тактики подолання жахливих мінних полів, а удари Storm Shadow знищують російські штаби. Ми є свідками початку битви за Крим. Ми повинні надати Україні необхідну підтримку, щоб довести цю війну до кінця", - підкреслив ексміністр оборони Британії.

За його словами, Україна може виграти цю війну, бо путін зазнає краху. Романтика, егоїзм і помста штовхнули російського диктатора до бойових дій, і це стане його загибеллю, сказав Воллес. Армія рф втратила понад 2500 танків, 6500 броньованих машин і майже 300 000 убитими або пораненими, пише видання.

Воллес вважає, що путін хапається за дві останні речі, які можуть його врятувати – час і розкол міжнародної спільноти. На думку Воллеса, потрібно більше боєприпасів, ATACMS і Storm Shadow, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, оскільки найкращий спосіб утримати міжнародну спільноту разом – це демонстрація успіху.