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Радіодиктант національної єдності 2023 відбудеться 27 жовтня, - ЗМІ

03.10.2023 / 17:27
Радіодиктант національної єдності-2023 відбудеться 27 жовтня - у День української писемності та мови, який, згідно з указом президента Володимира Зеленського, відтепер відзначатимуть саме цього дня.

Досі цей день відзначали 9 листопада. Про це інформує "Суспільне".

Кожен охочий може долучитися до написання радіодиктанту з будь-якого континенту нашої планети.

"Але для нас особливо важливо зараз об'єднати всіх наших земляків: тих, хто був змушений покинути свої домівки й виїхати за кордон, тих, хто лишився, попри небезпеку, й тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях", - зазначив член правління "Суспільного Мовлення" Дмитро Хоркін.

"Українське Радіо" розпочало Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2000 році, щоб об'єднати людей навколо мови.

З того часу він відбувається щорічно і став наймасштабнішим україномовним флешмобом, який збирає українців та любителів української мови з усього світу.

Зазвичай найбільше учасників флешмобу - це школярі, студенти й педагоги освітніх закладів, але кожного року радіодиктант пишуть також люди різних вікових категорій та професій.

"За годину прямого ефіру будуть включення з різних точок України, де люди в безпечних місцях писатимуть радіодиктант разом з усім світом. Навіть на фронті, якщо в той момент буде така змога, наші воїни писатимуть", - зауважила координаторка проєкту "Радіодиктант національної єдності" виконавча продюсерка "Українського Радіо" Юлія Шелудько.

За її словами, також планується включення з багатьох країн, з інших континентів.

"Українці й усі, хто знає або вчить, розуміє, любить українську мову, разом писатимуть текст під диктування - це буде неймовірно потужна енергетика єднання", – зауважила Шелудько.

До слова, ім'я автора тексту та диктора оголосять пізніше.

Хоркін, радіодиктант
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