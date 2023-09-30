Мольфар про суровікина: Те, що його не буде і його приберуть – 100%

Мольфар Макс Гордєєв сказав, чи знищать сергія суровікіна, який є колишнім командувачем всього угруповання російських військ в Україні і міг мати стосунок до бунту глави пвк вагнера євгена пригожина.

Мольфар упевнений, суровікіна приберуть, адже на нього випадає карта Смерті, й буде це дуже несподівано.

«Розіграють якийсь спектакль, пов’язаний із тим, що це начебто хтось може зробити, його хтось убив, тобто до путіна нібито жодного стосунку. Він скаже, що ні до чого. Мені здається, що він реально догрався. Те, що його не буде і його приберуть – 100%», – зазначив Гордєєв.

Додає, буде це настільки швидко, що ніхто навіть не помітить.

Раніше мольфар також розповів, чи ліквідує путін шойгу. Гордєєв наголосив, що у президента росії вже здають нерви, адже глава міноборони рф багато чого пообіцяв зробити, але не зробив.