Мольфар: Самопроголошеного лідера білорусі можуть знищити

Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розповів, чи можуть вагнерівці вбити лукашенка і захопити владу в білорусі.

«Вони можуть убити лідера білорусі, але ця ситуація досить-таки складна. Думка і навіть план уже був, але от із реалізацією – на зараз шанси дуже невисокі», – запевняє мольфар.

Утім, Гордєєв вважає, що сили трохи нерівні, і для білорусів зараз усе дуже складно. Враховуючи, що на території країни розгортають табори для бійців пвк вагнера, питання залишається відкритим – попереду може щось і статися.

Нагадаємо, що у путіна є й інші союзники, доля яких зараз під питанням. Раніше мольфар розкрив, чи обміняють пашу мерседеса на українських полонених. Як виявилося, у нього є покровитель, завдяки якому священнослужитель не почувається під замком. Шанси обміняти його на наших захисників усе ж є.