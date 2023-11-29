Мольфар: Після смерті путіна буде дуже багато можливостей сісти на трон і кадиров намагатиметься це зробити

Деякі ЗМІ писали, що керівник фсб патрушев був замішаний у заколоті засновника пвк вагнер євгена пригожина.

За словами мольфара, спливла цікава інформація про нього, нібито він може бути засланою людиною в цій ситуації. Але, найімовірніше, його не знищать.

«Розмови ведуться, але зараз дуже важко взагалі щось виявити про нього. Випадає карта Колесо фортуни, яка каже, що він щасливчик у цьому плані. Якихось фактів про його життя – вони не дізнаються, а тому не зможуть його засудити чи дорікнути», – зазначив Гордєєв.

Також мольфар побачив, чи приберуть кадирова без путіна. Каже, це навряд чи станеться, адже до нього навпаки можуть прислухатися.

Крім того, після смерті путіна буде дуже багато можливостей сісти на трон, і кадиров намагатиметься це зробити.